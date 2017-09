K3 gaat samenwerking aan met Jan Smit

De meiden van K3 zijn superdruk met hun nieuwe film, K3 Love Cruise, en het opnemen van hun gelijknamige nieuwe album die beide later dit jaar uitkomen. Daarnaast stralen ze vanaf mei 2018 in een gloednieuwe K3 Show. Ondanks hun drukke agenda hebben Hanne, Marthe en Klaasje tijd gevonden om in het voorjaar van 2018 samen te werken met niemand minder dan Jan Smit. Dit maakte de Volendamse zanger vanavond bekend in het Vlaamse televisieprogramma ‘Van Gils & gasten’.



