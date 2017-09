K3 zoekt K3-deelneemster Jindra komt met debuut-EP ‘Voel jij wat ik voel’

Twee jaar na haar deelname aan het televisieprogramma K3 zoekt K3 zet zangeres Jindra van Schaijk de eerste stap in haar solocarrière. Via crowdfunding haalde de jonge zangeres het benodigde bedrag binnen om de droom voor een eigen EP te laten uitkomen. Voel jij wat ik voel is een plaat met Nederlandstalige liedjes; stoer, lief, pittig en romantisch. Elk vertellen ze hun eigen verhaal en iedereen mag deze verhalen horen.



