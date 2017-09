Kevin Bakker gaat verder als Bakker en lanceert nieuwe single

‘Een blik van jou’ is de nieuwe single van Bakker! Na meerdere singles te hebben uitgebracht onder zijn volledige naam "Kevin Bakker" was het tijd voor een nieuwe stijl en sound!Alle toekomstige releases komen vanaf nu uit onder alleen zijn achternaam "Bakker!"‘Een blik van Jou’ is jen lekker dansbaar nazomer nummer en zingt makkelijk mee.Het liedje is ontstaan in de studio van de talentvolle producer Randy Watzeels. De muziek en tekst zijn door Randy en Bakker zelf gemaakt.



