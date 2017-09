Kevin Nuijten komt met nieuwe single

‘Vannacht ben jij de mijne’ is de tweede single vanKevin Nuijten. Deze afgestudeerde sportleraar die momenteel werkzaam is bij een groot interieurconcern, begon enkele jaren geleden als geintje met zingen tijdens carnaval, après-ski avonden en in de kroeg. De reacties die Kevin hierop kreeg waren steeds zo positief dat hij begon na te denken over het opnemen van een eerste single ‘Vanavond gaan we los’, welke vervolgens goed ontvangen werd door de radio stations en in het land.



