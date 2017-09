Koos Alberts reikt op 1 oktober debuutalbum ‘Lekker doodgewoon’ uit aan Erik van Klinken

Op zondag 1 oktober 2017 presenteert Erik van Klinken z’n debuutalbum ‘Lekker Doodgewoon’ bij het Hampshire Hotel in Emmen. Uit handen van Koos Alberts krijgt de zanger , die zeven jaar aan het album heeft gewerkt, het ‘eerste exemplaar’ uitgereikt. Meewerkende artiesten zijn Ancora, Koos Alberts, Belinda Kinnaer en Boer Geert. Taeke Wouda en Alfred Voogd zullen deze gratis toegankelijke middag presenteren. De aanvang is omstreeks 16.00 uur en de zaal gaat open om 15.30 uur.Het album telt 13 tracks, te weten;Lekker doodgewoon, Net als toen,Stop die trein, Als je het even niet ziet zitten, Een nieuwe liefde, Gewoon een lekker wijf,Mijn eerste liefde, Voor altijd,Dit is het land,Alles gaat top,Levenslang enz, enz.



