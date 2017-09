Lana Drogt werkt samen met Frank van Etten aan haar comeback

Een droom achterna gaan is voor Lana Drogt het belangrijkste wat er is.De zangeres uit Zwolle wil haar vleugels in een nieuw leven verder spreiden en voet aan vaste wal zetten in Nederland muziekland.De comeback van Lana is een feit. Frank van Etten heeft voor het haar het nummer 'Ik leef mijndroom' geproduceerd. Lana en Frank hebben hier met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. Lana is terug…en sterker dan ooit.'Ik leef mijn droom is een zwoel, hartverwarmend, levenslied met het zuivere, warme, liefdevolle stemgeluid van Lana.



klik hier voor het originele artikel