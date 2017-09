Landelijke pré-release Echte Vrienden bij de MediaMarkt in Apeldoorn

Django Wagner, Frans Duijts & Peter Beense bestormen op dit moment de Nederlandse hitparades met de single: 'Muziek is ons leven’, de eerste single die zij gezamenlijk hebben uitgebracht.Op donderdag 14 september om 19:00 uur- aan de vooravond van de landelijke release – presenteren de heren als eerst hun nieuwe album ‘Muziek is ons leven’ exclusief en alleen bij de MediaMarkt in Apeldoorn. Django, Frans en Peter zullen een live-optreden verzorgen en daarna is er de mogelijkheid het album te kopen ente laten signeren.



