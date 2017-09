Lochare overweegt zich om in Nederland te gaan vestigen

In mei 2017 verscheen er een opvallende clip van een onherkenbare man met een grote sombrero op z’n hoofd. Hij noemde zichzelf Lochare en wilde niet met z’n gezicht in beeld. Op vakkundige wijze heeft cameraman tijdens de opname van ‘Amazing’ z’n ware identiteit geheim weten te houden. In werkelijkheid gaat hem om een gevestigde musicus die in het verleden heel veel muziek heeft geschreven met als beloning een aantal gouden en platina platen in het buitenland.



klik hier voor het originele artikel