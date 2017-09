Lucas en Gea brengen ‘Ik geloof nog steeds in alles wat ik doe’ uit op single

DJ Stefan Leur plaatste op 16 september jl. op Facebook een bericht over Lucas Hulshof. Volgens Stefan bezit Lucasde meest unieke en herkenbaarste stem van zingend Nederland. "Zoals hij een "tekstje" omzet ineen gevoel (alsof je er letterlijk bij bent op het moment dat je luistert) is ongeëvenaard in mijn optiek. Je gelooft énvoelt wat deze man bezingt….. Ik heb iets met de stem van deze man.En ik heb het gevoel dat hij véél méér in zijn mars heeft dan hij momenteel laat horen.', meentStefan.



klik hier voor het originele artikel