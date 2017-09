Maak een Showflitsopname bij TV Oranje op 6 oktober

Heb jij als artiest iets mee te delen aan de kijkers van TV Oranje? Kom dan naar onze studio in Steenwijk en spreek een Showflits in! Op vrijdag 6 oktober is er weer een opnamedag. Alle artiesten zijn dan van 16.00 tot 20.00 uur van harte welkom om een (gratis!) Showflits op te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuws over een single, album of DVD, een bijzonder concert of een leuke actie voor de fans. De Showflitsen zijn elke avond om 19.00 uur te zien bij TV Oranje en worden tevens op onze website geplaatst.



