Marcel Bruggeman terug met vrolijke single ‘De deur van mijn hart’

Met ‘De deur van mijn hart’ geeft Marcel Bruggeman een nieuwe boost aan z’n muzikale carrière. Z’n voorgaande single ‘Haal dat masker van je gezicht’ bracht de uit Doetinchem afkomstige zanger in 2015 uit. Daarna bleef het qua uitbrengen van een nieuwe single stil. Hij bleef in de tussentijd wel gewoon optreden, overigens met veel plezier.In 2016 kreeg hij een boeking voor een optreden in het Spaanse Benidorm. Daar leerde hij Johnny Bach kennen die hem een tekst en een arrangement aanbood. Uiteindelijk bleef het concept ‘op de plank’ liggen.



