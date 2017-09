Marco de Hollander op nummer 1

Marco’s jubileumjaar kan nu al niet meer stuk. 15 jaar in het artiestenvak, een bomvolle agenda, een uitverkocht concert en een eerste succesvolle FanReis.Na de hitsingle “Ik Heb De Hele Nacht Alleen Aan Jou Gedacht” was dit de 2de single die de volkszanger dit jaar uitbracht. “Ik Voel Me Gelukkig” is wederom geschreven en geproduceerd door Tom Peters (NRGY Music) en opgenomen in de studio van Hans Aalbers. Deze week ontvangt de populaire volkszanger het nieuws dat zijn single op nummer 1 staat in België.



klik hier voor het originele artikel