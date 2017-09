‘Mijn eerste vlam’ van de Wannebiezz is een echte tranentrekker

Na de ballads van Rocco (Wanneer, wanneer) en Arie (Ik zweef) is het nu tijd voor een liefdesliedje van Gilles. Hoewel: liefdesliedjw.Bijna iedereen kent het gevoel van intens liefdesverdriet nadat je ex het heeft ‘uitgemaakt’. Maar als je die persoon na vele jaren weer tegenkomt, kun je eigenlijk alleen maar blij zijn met die beslissing van destijds. Je ex blijkt namelijk niet de persoon te zijn geworden waarmee jij oud had willen worden en je prijst je, bij nader inzien, gelukkig dat het toen zo is gelopen.



klik hier voor het originele artikel