Mister X brengt ‘Zijn het je ogen’ in gipsy stijl uit

Wie gaat er schuil achter de naam Mister X ?? die vraag zullen velen van u stellen. Daarom is het juist zo leuk om u alvast te vertellen dat het wel een bekende Nederlandse zanger is die in de huid is gekropen van Mister X om dit nummer van Koos Alberts in een Gipsy jasje uit te brengen.Mister X denkt dat de Gipsy sound het goed zou doen op dit nummer en wil graag heel Nederland en Belgie verrassen met “Zijn het je ogen” in een nieuw jasje.Binnenkort wordt de ware identiteit van Mister X bekend gemaakt.



klik hier voor het originele artikel