Museum directeur Bart Rutten toegevoegd aan presentatieteam Nu te Zien

Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum in Utrecht, presenteert morgen voor het eerst het programma Nu te Zien. Daarin neemt wekelijks een andere museumdirecteur een kijkje bij een tentoonstelling van een van zijn collega’s. Rutten is een oude bekende van AVROTROS; hij besprak tussen 2009 en 2014 voor het onderdeel 4 Art in Kunstuur maandelijks het werk van een hedendaagse kunstenaar.

Voor zijn debuut bij Nu te Zien reist Rutten af naar Maastricht om zich onder te dompelen in het punkwerk van de Amerikaan Raymond Pettibon. Die ontwikkelde zich van cultheld die hardcore punkbands van platenhoezen voorzag tot een serieuze kunstenaar, waarvan meer dan 700 werken te zien zijn in het Bonnefantenmuseum. Trademark van Pettibon zijn ruige werken over alle aspecten van de Amerikaanse samenleving, die hij altijd combineert met teksten.

Voor Rutten is dit een gedroomde expositie; zelf is hij namelijk groot fan van punkband Sonic Youth waarvoor Pettibon de platenhoezen ontwierp. Rutten zal Nu te Zien afwisselend presenteren met het al bestaande team van museumdirecteuren Cathelijne Broers (De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam), Axel Rüger (Van Gogh Museum), Ann Demeester (Frans Halsmuseum/ De Hallen) en Ralph Keuning (De Fundatie).





