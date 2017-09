Mysterie rond doodgewaande Ben Slachter ontrafeld

Hoe kan het dat de doodgewaande Ben Slachter tóch blijkt te leven? En precies op het juiste moment op de juiste plaats blijkt te zijn om Lieve en Hein te redden van een aanslag op hun leven? In het 2e seizoen van Flikken Rotterdam, dat op vrijdag 15 september start, krijgen de kijkers eindelijk antwoord op een aantal prangende vragen. Verder houden een seriemoordenaar, mensenhandel, gewelddadige overvallen, ontvoeringen en een criminele motorbende de gemoederen van de rechercheurs Dries van Weelden, Esther Weggereef, Stan Vroom, Lieve Jansons en officier van justitie Hein Berg flink bezig.

Verhaallijn seizoen 2

Ondanks de inspanningen van Hein Berg is Ben Slachter aangehouden op verdenking van corruptie en zit hij in het huis van bewaring. Lieve en Hein slagen erin om Ben vanuit daar in te zetten op een zaak. De gerespecteerde zakenman Jort Wester zit op dezelfde afdeling als Ben. Hij wordt door zijn minderjarige adoptiedochter beschuldigd van verkrachting. DNA-bewijs staaft de beschuldiging. Nadat een criminele motorbende een aanslag op zijn leven heeft gepleegd en ook Henri Houtman, een ondernemer in de seksindustrie, een van Jorts vijanden blijkt te zijn, ontstaat het vermoeden dat de keurige Jort een witwasser is.

Aan Ben de taak om de witwaspraktijken van Jort Wester te onderzoeken. Stan, die het verraad van Ben nog steeds niet heeft vergeven, vindt het maar niks. Maar zelfs Stan begint Ben weer te vertrouwen als hij resultaten begint te boeken…

Rolverdeling

Hein Berg: Huub Stapel

Dries van Weelden: Mark van Eeuwen

Stan Vroom: Cees Geel

Lieve Jansons: Maryam Hassouni

Esther Weggereef: Maartje van de Wetering

Ben Slachter: Peter Paul Muller





