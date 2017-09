‘Naar De Zevende Hemel’….. nieuwe single van Jannes

De nieuwe single ‘Naar De Zevende Hemel’ van Jannes is een vrolijk en uptempo nummer, geschreven door Emile Hartkamp en Norus Padidar. Gepassioneerd als altijd brengt Jannes muziek en gevoel bij elkaar. Jannes zelf zegt hier over: “Ik ben enorm blij met het resultaat, het is een nummer over de liefde waarop iedereen uit zijn dak kan gaan. Dat wordt een feest tijdens mijn jubileumconcert.” ‘Naar De Zevende Hemel’ is de tweede single die uitkomt van het laatste album ‘Gevoel Van Samen Zijn’.



