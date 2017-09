Nick en Simon voor signeersessie naar de MediaMarkt in Apeldoorn

Op donderdag 28 september 2017 om 19.00 uurkomen Nick en Simon naar de MediaMarkt in Apeldoorn om hun nieuwe album ‘Aangenaam’ te signeren voor hun fans. Zoals gewoonlijk zal er ook een fotomoment plaatsvinden.Het album verschijnt als standaard versie (10 tracks), deluxe versie (10 tracks + bonus tracks) en LP (10 tracks). Daarnaast geven de mannen vanaf 11 oktober 2017 t/m mei 2018 in totaal 57 voorstellingen in 55 verschillende theaters en schouwburgen door heel Nederland.



