Nick & Simon brengen twee nieuwe nummers uit

Nick & Simon hebben vandaag twee nieuwe nummers uitgebracht: Zing! (feat. Jayh) en Proosten Op de Doden. Beide songs zullen ook verschijnen op het nieuwe album Aangenaam dat op 22 september uitkomt.De officiële single Zing! bevat een samenwerking met zanger Jayh en is geproduceerd door niemand minder dan hit producer Jack $hirak (o.a. Lil Kleine, Ronnie Flex). De videoclip die voor de track is geschoten is geregisseerd door Paperclips Media (o.a. Broederliefde, Ali B, Jayh) en zal op 8 september worden gelanceerd…



