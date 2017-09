Nieuw album van Urbanus getiteld ‘De Legende’

Begin september startte Urbanus met zijn nieuwe theater tour die hem tot eind volgend jaar langs maar liefst 80 uitverkochte zalen in Vlaanderen brengt. De rode draad in zijn nieuwe zaalshow wordt dit nieuwe album ‘De Legende’ dat 13 nieuwe liedjes telt. Naast de grappen en grollen die we van deze Vlaamse King Of Comedy gewend zijn, laat dit album ook een andere Urbanus horen, een geëngageerde en geëmotioneerde Urbanus. Getuige hiervan is “Annie zingt een liedje”.



