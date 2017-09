Nieuwe single ‘Dans’ van Marloes van Ham verschijnt op het Telstar label

Marloes van Ham timmert al een tijdje aan weg om zich te ontplooien als zangeres. Ze treedt al meerdere jaren op als cover zangeres. Omdat ze ook eigen repertoire uit wilde brengen lanceerde ze in 2015 haar eerste eigen single ’30 dagen zonder jou’. Dat leverde haar veel positieve reacties op.Onlangs kwam ze in contact met Hans Vrolijks die haar een demo liet horen van ‘Dans’. ‘Ik was gelijk verkocht. In de studio van Hans Vrolijks hebben we vervolgens het nummer opgenomen en was er erg tevreden over.



