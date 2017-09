Nieuwe single René Becker bevat heldere boodschap

René Becker gaat al jaren als een komeet op zowel persoonlijk, sportief als muzikaal vlak. Het is bijna 10 jaar geleden dat ‘Als een komeet’ op single verscheen van deze 44 jarige Groningse zanger. Sindsdien vestigde hij zijn naam bij de muziekliefhebber als die sportieve, charmante en bovenal gezellige zanger uit het noorden. Naast de uitstekend ontvangen albums ‘Verwonderd’ en ‘Voor Jou’, kennen we René natuurlijk óók van 'Eén en al gezelligheid’, ‘Jij bent een wonder’ of wat te denken van zijn vorig jaar verschenen nummer ‘Laten we proosten’.



