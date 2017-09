Nominaties Buma NL Awards 2017

Zo'n 25 Nederlandse bands en artiesten, verdeeld over 11 categorieën, hebben vandaag een nominatie ontvangen voor de Buma NL Awards, de belangrijkste onderscheidingen binnen de Nederlandstalige muziekcultuur. Deze vakprijzen worden 2 oktober in TivoliVredenburg in Utrecht uitgereikt tijdens Buma NL, het grootste evenement ter promotie van de Nederlandstalige muziek. André Hazes is met vier nominaties het best vertegenwoordigd, op de voet gevolgd door rapper Boef en levensliedzanger John West met elk drie nominaties.



