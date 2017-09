Ongeneeslijk zieke John Roffel verlaat Mooi Wark

Op de Facebookpagina van Mooi Werk staat te lezen dat John Roffel heeft besloten om i.v.m. z'n ziekte de band te verlaten. 'Het is op zijn zachtst gezegd niet leuk om dit te schrijven. John Roffel, de gewaardeerde drummer van Mooi Wark, is ongeneeslijk ziek en heeft daarom per direct besloten om de drumstokken naast zich neer te leggen.“Dag allen, ik heb een trieste mededeling voor jullie”, zo laat John weten. “Ik heb longkanker met uitzaaiingen in beide longen. Het is niet operabel, er is geen kans op herstel. De ziekte is niet uitgezaaid naar andere delen van m’n lichaam. De artsen willen met behulp van een immunotherapie proberen m'n leven zo lang mogelijk te rekken. De kwaliteit van leven staat hierbij voorop.Ik ben gestopt met Mooi Wark, ik heb er domweg de energie niet voor en m'n conditie zal verder achteruitgaan. Dus hoe we het ook wenden of keren: ik zal toch moeten stoppen, dus dan maar direct.”



klik hier voor het originele artikel