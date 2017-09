OPIUM, het cultuurmagazine van AVROTROS op NPO Radio 4 zendt zondag 17 september live uit vanaf het Gala van het Nederlands Theater vanuit de Stadsschouwburg in Amsterdam. Daar worden de belangrijkste toneelprijzen – de Theo d’Or, de Louis d’Or, de Colombina en de Arlecchino, uitgereikt. Jan Mom presenteert deze extra uitzending tussen 22.30 uur en 00.00 uur.

Jan Mom bespreekt de hoogtepunten van het afgelopen seizoen met theaterrecensent Annette Embrechts. Daarnaast zijn er interviews met de winnaars en schuift Ferry Mingelen, de voorzitter van de Nederlandse toneeljury, aan. Livemuziek is er van het Pannonica Saxophone Quartet.

Nominaties

Voor de Louis d’Or zijn genomineerd: Warre Borgmans voor zijn rol in het toneelstuk ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?, Hans Croiset voor zijn rol in ‘De Vader’, Hans Dagelet voor zijn rol in ‘Ondertussen in Casablanca’, Jorn Heijdenrijk voor zijn rol in ‘Volpone’ en Peter Van Den Begin voor zijn rol in ‘Risjaar Drei.

Voor de Theo d’Or zijn genomineerd: Jacqueline Blom voor haar rol in ‘Ondertussen in Casablanca’, Janneke Remmers voor haar rol in ‘Troje Trilogie’, Karina Smulders voor haar rol in ‘Hedda Gabler en Romana Vrede voor haar rol in het stuk ‘RACE’.

Naast de Louis d’Or en de Theo d’Or worden ook de Arlecchino en de Colombina uitgereikt, voor de meest indrukwekkende mannelijke en vrouwelijke ondersteunende rollen.Verder worden ook de winnaars van de Regieprijs en de Prosceniumprijs bekend gemaakt.

Opium, live vanaf het Nederlands Theatergala: zondag 17 september bij AVROTROS op NPO Radio 4 van 22.30 uur tot 00.00 uur Opium uitzendingen zijn ook te beluisteren via opiumop4.nl





klik hier voor het originele artikel