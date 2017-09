Otto Roona zingt over ‘Café de liefde’

Met de titel ‘Café de liefde’ brengt Otto Roona geheel onverwachts dit najaar een single uit in de aanloop naar zijn reeds aangekondigde album dat op 24 februari 2018 zal gaan verschijnen. De opnames voor het nieuwe album waarop veel nieuwe tracks van de zanger zullen verschijnen zijn momenteel in volle gang. Er wordt in alle stilte volop gecomponeerd en geschreven, mede door Otto zelf! Door het uitbrengen van deze track hoopt hij de herfst goed van start te gaan met een gezellige meedeiner die goed in het gehoor ligt.



