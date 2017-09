Parels van Mieke verkrijgbaar in de TV Oranje Shop

Dat Mieke een begrip is in de Nederlandse en Belgische showbizz, behoeft geen verdere introductie. Reeds vijfenveertig jaar lang timmert zij onophoudelijk aan de weg in dat rare, gekke, mooie vak, dat min of meer eigenlijk een manier van leven is geworden. Steeds de artistieke grenzen opzoeken en als het even kan, gaan voor groei, dat zij in dat streven volledig is geslaagd bewijst haar jongste schijfje, Parels.Mieke die ooit aan de hand van Pierre Kartner de showbizz binnen wandelde heeft ruimschoots haar sporen verdiend in de lichte muze.



