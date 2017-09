Petra Berger toert langs de Nederlandse theaters

Om het repertoire van Barbra Streisand te vertolken, heb je een topzangeres nodig. En die hebben we in Nederland: Petra Berger. Op haar met goud en platina bekroonde cd’s combineert ze klassieke muziek met pop. Tel daar haar persoonlijke bewondering voor Streisand bij op, en alle ingrediënten voor een integere en kwalitatief hoogstaande tribute-performance zijn aanwezig. De stem en muziek van Streisand zijn wereldwijd nog altijd toonaangevend in lichte muziek.



