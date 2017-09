Prijsvraag: Win 2 tickets voor ‘Echte Vrienden’!

Peter Beense, Frans Duijts en Django Wagner leerden elkaar kennen in het muziekvak en zijn al heel wat jaren vrienden. Nadat ze eerder dit jaar al samen een tv-programma presenteerden, is nu bekend geworden dat de zangers opnieuw hun krachten bundelen en een gloednieuw evenement lanceren: ‘Echte Vrienden’. Tijdens een groot concert op vrijdag 27 oktober 2017 in AFAS Live in Amsterdam zullen de drie zangers van formaat hun meest bekende repertoire ten gehore brengen, maar ook verrassende elementen aan de show toevoegen.



klik hier voor het originele artikel