De band Quintus was van 1975 tot 1986 in het noorden en oosten van Nederland erg populair. In de beginjaren bestond het repertoire van Quintus voornamelijk uit country muziek welke gezongen werd in het Nederlands en in het Gronings. Groningse hits waren o.a.: 'Boerencountry' en 'De Boderieder'. De band bestond destijds uit Dirk Brouwer, Nars Broekhart (overleden), Ben van der Laan, Henk Bos en Jan de Vrieze.



klik hier voor het originele artikel