RADIONL live bij het BUMANL muziekfestival en bij de Bokbierdag in Zutphen

Ook dit jaar zal RADIONL binnen het Nederlandstalige genre volop vertegenwoordigd zijn op de Mediaparade op 2 oktober 2017 in Utrecht. RADIONL zal tussen 12:00 uur en 15:00 uur live uitzenden vanaf de Mediaparade in TivoliVredenburg te Utrecht.Kijk voor meer informatie op: www.buma.nl. Daarnaast verzorgt RADIONL op9 oktober 2017 tijdens de Nationale Bokbierdag een wervelende muzikale show op het 's Gravenhof. Op het podium van de RADIONL truck treden tal van toppers van eigen bodem op. De entree voor dit muzikale spektakel is gratis.



