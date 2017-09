Randy Schoonderwaldt ft Nexus coveren ‘Subeme la radio’ van Enrique Iglesias

'Zet de radio maar harder', zegt plugster Joyce Notenboom over de nieuwe single vanRandy Schoonderwaldt ft Nexus.Randy komt namelijk met een echte Latin knaller van formaat. ‘Betoverd’ is een Nederlandstalige cover van Enrique Iglesias zijn grote zomerhit “Subeme la radio”.Voor deze cover ging Randy de samenwerking aan met de getalenteerde rapper Nexus uit Breda, wie niet bang is voor een muzikale uitdaging en daarin graag zijn grenzen opzoekt.Deze cover is wederom geproduceerd door Frans van Nispen bij Mickim Music.



