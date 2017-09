Rein Mercha heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 11 september is dat ‘Oh wat een geluk’, de nieuwe single van Rein Mercha. De Haagse volkszanger met Sinti-roots presenteerde in augustus zijn nieuwe album ‘Mijn hart en ziel’, en daarop is ook dit vrolijke liedje te vinden. Het werd geschreven en geproduceerd door Tom Peters, die Rein alle ruimte heeft gegeven om ouderwets los te gaan. Voeg daarbij de positieve tekst, een pure liefdesverklaring, en het resultaat is een geweldige meezinger!



klik hier voor het originele artikel