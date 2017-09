Ron van Hoof heeft beste medicijn tegen chagrijn

Het is een onvervalste disco klassieker! De kans is dus enorm groot dat je als luisteraar meteen in een vrolijke mood komt, zodra de nieuwe single van Ron van Hoof via de speakers tot je komt. Voor deze Brabander is het zijn vierde landelijk uitgebrachte solosingle binnen een kort tijdsbestek. Vorig jaar tekende de zanger voor de liedjes; ‘Het leven met jou’ en het prachtige ‘Vrouw van mijn leven’ terwijl de in Putte geboren en getogen Ron, dit jaar ‘Lieve Lieze’ op single zette.



klik hier voor het originele artikel