Roy Hoffman presenteert nieuwe single in Apeldoorn

Op zaterdag 14 oktober 2017 presenteert Roy Hoffman z'n nieuwe single bijCafé 'Tap Mar In', gelegen aan de Zevenhuizenseweg 6 inApeldoorn. Diverse collega artiesten zullen hieraan hun medewerking verlenen. De aanvang is vanaf 20.00 uur, de zaal gaat open omstreeks 19.30 uur en kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 10.00. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat hij z'n vorige single 'Zonder 'n cent ben je geboren' lanceerde. Op dit moment wordt er in de studio van Emile Hartkamp en Norus Padidar hard gewerkt aan de opvolger.



klik hier voor het originele artikel