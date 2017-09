Ruth Jacott in Sterren NL Special

"SONGFESTIVAL MOOISTE ERVARING EVER”

In de Sterren NL Special die aanstaande vrijdag wordt uitgezonden op NPO 1 vertelt Ruth Jacott over haar veelzijdige carrière die ze in Nederland heeft opgebouwd. Op jonge leeftijd verruilde Ruth Jacott samen met haar ouders het zonnige Suriname voor het koude Nederland en ontdekte daar haar liefde voor de muziek. "Ik speelde in de lunchpauze van school platen van Motown op de platenspeler van mijn oom. Daar stond ik; met een borstel in mijn hand en mijn zusje en nicht als achtergrondzangeressen."

”Het Eurovisie SongfestivalToen Ruth Jacott in 1993 werd gevraagd om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival waren de reacties erg verschillend. “Mensen dachten toen nog erg negatief over het Songfestival”, vertelt Ruth. “Dat moet je niet doen, zeiden ze. Maar ik had niets te verliezen en ik ben blij dat ik mee heb gedaan, want ik pluk er nog steeds de vruchten van”, aldus Ruth. “Het was de mooiste ervaring ever.”

Musicalprijs

In 2007 staat Ruth op de planken met de musical Billie Holiday, waarbij ze de hoofdrol speelt. Voor deze rol krijgt Ruth Jacott de ‘John Kraaijkamp Musical Award’. Erg lang heeft Ruth niet kunnen genieten van het beeldje: “Ze hebben het beeldje gestolen. Bij mij thuis. De prijs die ik gewonnen heb, hebben ze van me ontnomen.”

Ruth Jacott, die in het voorjaar van 2017 nog door het land trok met haar eigen show ‘Ruth’, denkt nog zeker niet aan stoppen. Zo staat boven aan haar wensenlijstje om een nummer in het Surinaams uit te brengen. ’’Ik wil tot mijn tachtigste als het aan mij ligt. Gewoon door, heerlijk!"





