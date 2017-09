Schlagerkoning Otto Lagerfett werkt samen met Emile Hartkamp & Norus Padidar

In Duitsland is Otto Lagerfett al jarenlang de ongekroonde Schlagerkoning, met vele successen.Geboren in Gumersbach, het jaartal houdt Otto strikt geheim maar zijn broer Karl is in ieder geval vele jaren ouder. Is het nu zijn broer die een pseudo achternaam heeft in de excentrieke wereld van de mode of Otto ? Ach, wat maakt het uit……deze flamboyante en symphatieke Schlagerzanger heeft Nederland ontdekt, en Nederland is hem aan het ontdekken en omarmen met zijn heerlijke muziek.



