‘Hier ben ik’ is de titel van denieuwe single van Spang!. Deze titel geeft aan dat de 24-jarige zanger compleet achter zijn tweede single staat. Het nummer is in hetzelfde straatje als ‘Als ’t moet’. Spang! zet met deze tweede single de ingeslagen muzikale koers strak voort.De titel van de tweede single van Harm Spang is ‘hier ben ik’ geworden. Met zo’n titel moet je wel 100% achter je single staan. Daar is geen twijfel over mogelijk, want Spang! is nauw betrokken geweest bij het maken van de single.



