Stem op TV Oranje als ‘Beste Digitale Zender 2017’!

Televisiegids Totaal TV organiseert voor het tiende achtereenvolgende jaar de verkiezing van de 'Beste Digitale Zender'. Elk jaar staat TV Oranje hierbij in de Top 5. Vorig jaar werden we zelfs tweede! Ook dit jaar kun je helpen om ons een hoge eindnotering te bezorgen want TV Oranje maakt opnieuw deel uit van de lijst met meer dan 160 digitale televisiekanalen waarop gestemd kan worden. Dus ben jij fan van Hollandse muziek? Laat dan van je horen en breng zo snel mogelijk je stem uit via totaaltv.nl/verkiezing.



klik hier voor het originele artikel