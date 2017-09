Stevan Bloema ligt met ‘Jij jij jij’ op koers……

De koers die Stevan Bloema samen met producer Robert Dorn in 2016 had uitgestippeld is verder uitgewerkt met als resultaat z’n nieuwe single ‘Jij jij jij’. Het nummer herbergt net zoals z’n in 2016 gelanceerde nummer ‘Ik wil leven’ duidelijke popinvloeden. ‘We zijn nu echter een stapje verder gegaan en hebben het gevoel op de goede weg te zitten. Dit is de kant die ik op wil’, vertelt Stevan enthousiast.De uit Roodeschool afkomstige zanger heeft in het verleden al enkele succesvolle liedjes opgenomen bij diverse studio’s.



