Stralende editie van hernieuwd Tuckerville

Op een stralende nazomerdag verwelkomde de hernieuwde editie van Tuckerville ruim 12.500 bezoekers uit het hele land. Op het sfeervolle festivalterrein van Het Rutbeek traden o.a. Triggerfinger, Amy Macdonald, Racoon, Douwe Bob en The Common Linnets op.Na een eerste editie in de Grolsch Veste in 2014 werd met Het Rutbeek een geschikte, nieuwe locatie gevonden. Het natuurlijke terrein bleek de ideale plek voor het door Ilse DeLange geïnitieerde festival. Voor jong en oud was er van alles te ontdekken.Fotocredits: Set Vexy.



