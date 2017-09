Succesvolle Kerstshow Vuile Huichelaar ook dit jaar weer in het theater

Na de succesvolle, strak uitverkochte Kerstshow van voorgaande jaren, komen de dames van Vuile Huichelaar weer naar het theater met deze vrolijke meezing-kerstshow vol klassieke, swingende, tenenkrommende en tranentrekkende Kerstliedjes, van 30 november t/m 29 december te zien in verschillende theaters in Nederland.December is een bijzondere maand. Beginnend met Sinterklaas en alle discussies eromheen, gevolgd door Kerst met zijn eigen verwachtingen en uiteindelijk Oud en Nieuw met mooie voornemens.Het is een tijd van geld uitgeven, boodschappen doen, agenda’s bijhouden en… er wordt ineens enorm veel van je verwacht. Mooie outfits, ingewikkelde gerechten, opgelegde gezelligheid, wie draait er op voor het diner met de (schoon)familie… en roep nog maar wat van die problemen.



