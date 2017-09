Tamara Tol erg tevreden over eerste samenwerking met Kees Tel

De nieuwe single van Tamara Tol getiteld ‘Ik denk dat het liefde is’ gaat waarschijnlijk een glansrijke toekomst tegemoet. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Kees Tel. Voor de uit Volendam afkomstige zangeres was dit de eerste keer dat ze met Kees samenwerkte. Dat is haar zo goed bevallen dat er zeker een vervolg komt.‘Kees heeft z’n huiswerk goed gedaan. Hij heeft geluisterd naar m’n vorige singles en ging op zoek naar een lied dat goed bij m’n stem paste. De demo overtrof m’n stoutste dromen. ‘Ik denk dat het liefde is’ past echt bij mij.



