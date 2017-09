The Mon Amour Band kondigt laatste theatertour aan

The Mon Amour Band meldt dat drummer Jack Veerman helemaal hersteld aan de gevolgen van z'n hartproblemen. Destijds is hij daar ook aan geopereerd. Jack is als bandleider altijd heel intensief met de band bezig. Naast het drummen regelt Jack altijd 1001 dingen die met de band te maken hebben. Dit doet hij al jaren met veel plezier maar dit brengt soms ook de nodige stress met zich mee. Daarom heeft hij onlangs aangegeven, na de komende tour, te willen stoppen met The Mon Amour Band om het wat rustiger aan te doen.



