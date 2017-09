Theodoor en de Leidse DJ Elmar slaan handen ineen als Duo Ontzettent Gezellig

Over drie wekenbarst het feest der feesten los…we hebben het dan over het Leidens Ontzet.De Leidse formatie Ontzettent Gezellig hebben het liedje '3 October' vanRobberen Robbie in een gloednieuw 3 oktober-jasje gestoken om alvast inde feeststemming te komen.Ontzettent Gezellig bestaat uit de Leidse zanger Theodoor en de Leidse DJ Elmar.De nieuwe single en bijbehorende videoclip is een cadeautje voor destad. Opmerkelijk is dat er in het liedje onder andere een GriekseSirtaki verwerkt is.



