Theodoor verbreedt z’n horizon

Deze week staat Theodoor twee keer in de schijnwerpers. Als geboren en getogen Leidenaar nam hij samen met DJ Elmar Bus een verfrissende versie op van Rubberen Robbie’s nummer ‘3 October’. Daarnaast lanceert Theodoor ook z’n nieuwe single ‘Hé hallo mooie meid’. Het is de tweede single van Theodoor die op het HD label van Henk Dissel en Sander de Klerk is verschenen en herbergt een hoog meezinggehalte.Dat er een klik is tussen Theodoor en Henk Dissel is allang geen geheim meer.



