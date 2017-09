Thuis….nieuwe single van Marco Borsato

Marco Borsato kondigt vandaag zijn nieuwe single ‘Thuis’ aan. Het is heteerste nieuwe werk afkomstig van het gelijknamige album ‘Thuis’, dat opvrijdag 17 november uitkomt. De zanger maakt eveneens bekend dat hij opdonderdag 16 november een exclusief concert in Paradiso geeft.De carrière vande gelauwerde popzanger telt inmiddels ruim 27 lentes waarin hij tallozehoogtepunten beleefde, zoals vele uitverkochte tadionconcerten in Nederland enBelgië en een aaneenschakeling van bekroonde singles en albums.



klik hier voor het originele artikel