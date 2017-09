Tygo Nendels zorgt met ‘Tijd voor de polonaise’ voor beweging op de dansvloer

'Tijd voor de polonaise'is de titel van de nieuwe single van Tygo Nendels, welke geproduceerd is door Kees Tel. Hiermeelaat Tygo een geheel nieuwe kant van zich horen en hij zal met deze single binnen ‘no time’ de voetjes van de vloer krijgen. 'Een plaat als deze wilde ik al langere tijd maken, en ik ben blij dat het er nu toch écht van gekomen is. De samenwerking met Kees Tel is me uitstekend bevallen, en ik ben zeer gespannen naar de reacties op deze single, omdat het toch weer heel anders is dan ik voorheen gedaan heb…



klik hier voor het originele artikel