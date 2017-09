Uitgaanscentrum Afslag30 in Beilen krijgt Toppers van Oranje op bezoek

Wil je bijna 40 Nederlandstalige top artiesten bijeen zien in één middag, dan moet je zeker op zondag 17 september a.s. naar uitgaanscentrum Afslag 30 in Beilen voor een groots meezing feest tijdens de tv opnames van Toppers van Oranje.In een ruim 4 uur durend non-stop programma zullen die middag de tv opnames plaatsvinden van het populaire Nederlandstalige tv programma. De line up bestaat oa. uitYves Berendse, Pater Moeskroen, Henk Wijngaard, Rob van Daal, Wimmie Bouma, Danny Nicolay, Ronnie Tober, Marco de Hollander, De Wannebiezz, Henk Damen, Ray Benjamin, Otto Lagerfett, Evert Wolthers, Robert Leroy, Danny Braaf, Danilo, Lytse Hille, Bert Zwier, en vele anderen.Het grote non-stop meezingfeest start om 14:00 uur en duurt tot 18:00 uur.



