Unieke Europese Jubileum concerttour door het Don KosakenChor Russland

Dit jaar vieren het Don KosakenChor Russland en chef-dirigent Marcel N. Verhoeff hun 25-jarig jubileum. Het koor bestaat uit 24 professionele vocalisten die veelal verbonden zijn aan de grote operahuizen in Rusland. De begeleiding is in handen van het virtuoze ‘Instrumental Soloists Ensemble ‘Philarmonia’ uit Moskou, die de authentieke Russische volksinstrumenten bespelen. Ze zijn een graag geziene gast op de internationale concertpodia.De meeslepende zang, de bewogen uitvoeringen en het contact met het publiek zorgen iedere keer weer voor een unieke beleving van de Russische muziek en haar cultuur.



